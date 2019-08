Cotrijal sobe no ranking das mil maiores empresas do Brasil

O momento positivo do Agro, aliado a busca constante de soluções para o homem do campo, vem trazendo cada vez mais frutos para a Cotrijal. Desta vez o reconhecimento veio através da publicação do anuário do Jornal Valor Econômico, que destaca as 1000 maiores empresas do Brasil em 25 categorias.

A divulgação aconteceu na última terça-feira, 20/8, com a Cotrijal em destaque na 274ª posição. Subindo 66 posições em relação a publicação anterior. Os estudos foram realizados pelo Valor Econômico em parceria com a Serasa Experian e com a Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (Eaesp/FGV). Os números avaliados foram referentes aos balanços encerrados em 2018.

Para o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, o destaque reforça os números da cooperativa referentes ao ano de 2018, com crescimento superior a 38%. “Isso é resultado da fidelidade dos nossos produtores, das boas safras, e do bom aproveitamento das movimentações do mercado de commodities. Além no incremento de novos associados, que buscam na cooperativa segurança, serviços, inovação e tecnologia”, avaliou.

Conforme o estudo, 26 dos 28 setores do ranking de Valor 1000 registraram crescimento nominal da receita em 2018, sendo que 22 cresceram acima da inflação do período. Além disso, 17 dos 28 setores fecharam o ano com a última linha do balanço no azul.

