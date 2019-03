Cristal e Cruzeiro recebem Carnaval Comunitário

O Carnaval de Rua Comunitário acontece sábado (30) no Cristal e domingo (31) na Cruzeiro, a partir das 15h. Banda Samba do Quiosque, Anjinhos do Cristal, N. Sra. das Graças e Amigos da Ecológica saem da rua Cel. Massot, 381; da rua Cruzeiro do Sul, 1227, roda de samba Trato Feito, Escola de Samba Império do Sol, Grupo Vem Com a Gente, Arraial da Glória, da Alegria, Vila do Campinho e Amavtron.

