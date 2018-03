Cristiano Ronaldo disse que ninguém pode se comparar a ele

Cristiano Ronaldo já foi o autor da frase “Sou o primeiro, segundo e terceiro melhor do mundo”, em 2008, pouco antes de ganhar, de fato, a sua primeira Bola de Ouro. Novamente, o português deixou a modéstia de lado e cravou: “Ninguém pode se comparar comigo. Ninguém vai ser Cristiano Ronaldo”, em entrevista realizada pela Nike para o lançamento de suas novas chuteiras.

Durante a conversa, o atacante do Real Madrid comentou que o desejo de se consagrar como o melhor da profissão vem desde a infância. “No começo sonhava em ser o melhor jogador do mundo. Meus amigos olhavam para mim pensando: ‘Do que ele está falando?’, disse Cristiano, ponderando que na época jogava apenas por diversão.

Segundo o atacante de 33 anos, foi possível perceber que o objetivo seria alcançando quando iniciou seu ciclo no Manchester United. “Quando comecei no Manchester United, comprovei que não havia muita gente com meu talento, dedicação, meu esforço e minha ética futebolística”, afirmou.

Cristiano Ronaldo estará em ação amanhã, às 16h45, quando defenderá o Real Madrid diante do Girona, no Santiago Bernabéu, em confronto válido pelo Campeonato Espanhol.

Neymar e CR7

Enquanto crescem os rumores sobre o destino de Neymar para a próxima temporada na Europa, Casemiro, volante do Real Madrid, um dos times que brigam pela contratação do atacante do Paris Saint-Germain, disse, em entrevista à emissora espanhola Cope, que Neymar e Cristiano Ronaldo “dariam muito certo jogando juntos.” Casemiro. porém, ressaltou que a negociação cabe aos dirigentes e não aos jogadores.

“Ele (Neymar) sabe que a porta de Madrid está aberta para ele, eu o contrataria com certeza, espero que ele venha para o Real na próxima temporada, faria uma ótima dupla com Cristiano, mas é algo que cabe ao Florentino Perez (presidente do Real Madrid)”, disse o volante.

Apesar do desejo de ter Neymar como companheiro de time, Casemiro não acredita na possibilidade do atacante trocar o Paris Saint Germain pelo algoz na Liga dos Campeões da Europa, Real Madrid. “Não acho que exista alguma chance, ele sempre fala que está muito feliz em Paris, tem muitos brasileiros por lá.”

Nem CR7 e nem Messi

Ben Yedder fez 55% dos gols sevillistas nesta edição da maior competição europeia de clubes, na frente dos monstros argentinos e português. Promessa, além de grandes jogos, é de muitos gols. Mas qual time é mais dependente de seu artilheiro? Embora Cristiano Ronaldo seja o grande goleador também nesta edição, com 12 tentos em seu nome, o time mais dependente de um atacante é justamente aquele considerado o mais frágil dentre os oito classificados: o Sevilla.

