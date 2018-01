Cristiano Ronaldo nega que deixará o Real Madrid: “Adoro esse clube”

Em meio aos rumores sobre a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, o próprio jogador disse que não pensa em deixar o clube. O atual melhor jogador do mundo disse ao portal chinês Dongqiudi que vê seu futuro em Madri.

“Gosto de viver aqui. Vivo aqui desde 2009 e amo o clima e as pessoas”, disse o português. “Está perto de Portugal e pode-se chegar de carro. A Espanha é um país excelente, eu amo. Quero ficar aqui, eu adoro esse clube.”

A declaração de Cristiano Ronaldo, em meio à crise que vive o Real Madrid, coloca panos quentes no assunto, ao menos por enquanto. Nesta semana, Sergio Ramos, Marcelo e Modric realizaram um jantar com o craque para convencê-lo a permanecer na equipe.

Retorno ao Manchester United

O jornal AS revelou nesta semana que o principal desejo de Cristiano Ronaldo no momento é retornar ao Manchester United. A insatisfação do português com o clube se dá devido a falta de uma renovação contratual para que seu salário seja equiparado ao de Messi, além da falta de defesa dada pelo clube após o caso envolvendo a não quitação dos impostos junto à fazenda espanhola.

Deixe seu comentário: