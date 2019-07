O governo cubano impôs novos controles de preços em todos as empresas privadas e estatais em resposta à crise econômica agravada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos. As resoluções publicadas no diário oficial vetam o aumento de preços em todos os produtos do atacado e varejo, exceto importados e produtos distribuídos pelo estado onde restrições não podem ser aumentadas.

