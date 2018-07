Nesta segunda-feira (16), às 16h, o Grupo de Apoio a Familiares de Portadores da Doença de Alzheimer do Hospital de Clínicas de Porto Alegre vai tratar do assunto: cuidados com o paciente com Alzheimer em estágio avançado. A atividade é gratuita, aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia e acontece da sala 632, 6º andar do hospital.

