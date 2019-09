Curso auxilia profissionais em projetos de Acessibilidade Arquitetônica e Urbanística

Na próxima quinta-feira (19) e nos dias 2 e 9 de novembro será realizado um curso para arquitetos e urbanistas, engenheiros civis, estudantes de Arquitetura e de Engenharia Civil, técnicos de edificações, funcionários das áreas técnicas de empresas públicas e privadas e construtores. O curso, ministrado pela arquiteta Cristina Brocca, graduada pela Unisinos, tem como objetivo ensinar e capacitar profissionais a fazerem projetos de Acessibilidade Arquitetônica e Urbanística com segurança e conhecimento, conforme as Normas Brasileiras: NBR9050/15 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) e NBR16.537/16 (Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e instalação), legislações e normas brasileira e gaúcha, ergonomia, histórico e entendimento das deficiências motoras e de visão.

O evento será no Auditório do Condomínio Ed. FK, localizado na Rua Antônio Carlos Berta, 475, bairro Boa Vista, das 9h às 17h. O investimento é de R$970 e pode ser pago à vista com 5% de desconto, depósito em conta ou boleto bancário. Inscrições podem ser feitas pelo e-mail contato@cristinabrocca.com.br.

Conteúdos

Convenção da ONU, Legislações e Normas Federais e Municipais;

Histórico da Acessibilidade;

Classificação e conceituação das Deficiências e mobilidade reduzida;

Desenho universal e referencias normativas;

Uso de cores na Acessibilidade, contraste de pisos e programação visual;

Piso Tátil: nomenclatura, para que serve, onde colocar, materiais, instalação em rampas, escadas, circulações, obstáculos e equipamentos, desenhos técnicos e graficações;

Rota Tátil: conceituação, onde usar, marcação, direções, transições, desenhos técnicos e graficações;

Mapa Tátil: como fazer, materiais, modelos, desenhos técnicos e graficações;

Amostras dos materiais e apresentação de Cases;

Ergonomia, rotações e módulo de referência;

Vivência cadeira de Rodas e bengala;

Passa mão, Corrimão e Guarda Corpo: para que servem, dimensões, materiais, desenhos técnicos e graficações;

Rampas e Escadas: onde usar, dimensões, inclinações, materiais, desenhos técnicos e graficações;

Plataformas elevatórias e Elevadores de Uso Restrito: quando e onde usar, dimensionamento, especificações, desenhos técnicos e graficações;

Amostras de materiais e apresentação de Cases;

Calçadas e áreas externas: rebaixamentos, travessias, mobiliários e equipamentos urbanos, desenhos técnicos e graficações;

Estacionamentos e vagas acessíveis, desenhos técnicos e graficações;

Interligações entre prédios: o que são, onde e como interligar, desenhos técnicos e graficações;

Apresentação de Cases;

Edificações Públicas e Privadas novas ou a serem reformadas: parâmetros técnico de acessibilidade nestas edificações, itens a serem adaptados, itens de compatibilização como o PPCI;

Circulações internas, rotações e portas;

Sanitários, cozinhas, vestiários e dormitórios;

Auditórios, Hotéis, Restaurantes e Piscinas;

Programação visual acessível: como lançar e onde em plantas baixas;

Tipos de placas;

Relatórios Técnicos: o que são e como fazer;

Laudos de Acessibilidade: o que é e como fazer;

Legislações e Normas Federais e Municipais.

Deixe seu comentário: