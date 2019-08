Curso sobre Oriente Médio será oferecido pela UFRGS

Um curso que tratará sobre a Revolução Iraniana à Guerra da Síria será oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O Departamento de História da UFRGS, em parceria com o Museu da UFRGS oferecerá as aulas no período entre 17 de setembro e 29 de outubro na sede do museu (Av. Osvaldo Aranha, n. 277, bairro Bom Fim), sempre às terças-feiras, das 18h15 às 21h15.

Com o tema “Oriente Médio: da Revolução Iraniana à Guerra da Síria (1979-2019)”, o curso contará com professores convidados. Entre os nomes estão o Prof. Dr. Luiz Dario Teixeira Ribeiro e o Prof. Dr. Rafael Hansen Quinsani, ambos do Depto. de História da UFRGS. Com 18 horas de aula, o curso custará R$120.