Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2019

Medida é adotada para facilitar o fluxo de veículos no período do veraneio. Foto: Divulgação/DAER Medida é adotada para facilitar o fluxo de veículos no período do veraneio. (Foto: Divulgação/DAER) Foto: Divulgação/DAER

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, dará início às alterações da rótula da ERS-407 com a ERS-389 (Estrada do Mar), em Xangri-lá. A medida, que já foi adotada nos últimos três anos, busca evitar congestionamentos na região, especialmente no entroncamento dessas rodovias. A sinalização do trecho e demais serviços necessários serão realizados na terça (10) e quarta-feira (11) da próxima semana. As mudanças no trânsito entram em vigor na quinta-feira (12) e se estendem até o dia 8 de março.

Com as alterações, os motoristas que vêm de Morro Alto (ERS-407) ou de Torres (ERS-389) devem seguir obrigatoriamente pela Estrada do Mar em direção a Osório. Ao chegar no Grupamento da Polícia Rodoviária de Xangri-Lá, será possível realizar o retorno pela faixa central e seguir em direção a Capão da Canoa.

“Precisamos estar preparados para o aumento no fluxo de veículos nas rotas que levam aos principais destinos turísticos dessa época, como a Serra e o Litoral Norte”, ressalta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Essa ação vai garantir não apenas mais agilidade no deslocamento às praias, como também vai ao encontro do que consideramos mais importante: a segurança dos usuários de nossas estradas.”

O diretor de Operação Rodoviária do Daer, Sandro Wagner dos Santos, explica que a ação foi bem-sucedida nos anos anteriores e organiza o fluxo de veículos, otimizando o tempo de viagem. “Um veículo leva menos de cinco minutos para efetuar o desvio, considerando uma velocidade média de 50 km/h. Um tempo muito menor do que se houvesse o congestionamento, uma vez que não há mais interrupção de fluxo em nenhuma das intersecções”, salienta.

