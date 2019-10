O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) lançou processos licitatórios para concessão das rodoviárias de Osório, Bagé e Cruz Alta por 25 anos. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Estado e a abertura das propostas está marcada para dezembro. As empresas escolhidas poderão expolorar os serviços de venda de passagens e despacho de encomendas.