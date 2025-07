Brasil Ministério da Defesa comemora as mais de 33 mil mulheres alistadas para o serviço militar: “Expressivo e satisfatório”

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2025

As oportunidades estão divididas por Brasília e outros 28 municípios, espalhadas em 13 Estados Foto: Divulgação/Ministério da Defesa As oportunidades estão divididas por Brasília e outros 28 municípios, espalhadas em 13 Estados. (Foto: Divulgação/Ministério da Defesa) Foto: Divulgação/Ministério da Defesa

O Ministério da Defesa considerou como “expressivo e satisfatório” o número de 33.721 mulheres inscritas neste primeiro ano de alistamento feminino nas Forças Armadas. Subchefe de Mobilização da pasta, Contra-Almirante André Gustavo afirmou que, desde agosto de 2024, as organizações militares têm realizado um trabalho de adequação em suas instalações, capacitação de seus quadros e todas as demais preparações necessárias à plena consecução do Serviço Militar Inicial Feminino.

“A partir de agora, entramos na fase de Seleção Geral das alistadas. As Forças Singulares- Marinha, Exército e Aeronáutica – conhecerão suas conscritas a partir da fase seguinte à Seleção Geral, que é a designação”, explica.

Anunciado nesta semana, o número de mulheres interessadas em seguir carreira militar a partir do ano que vem supera em 23 vezes as 1.465 vagas disponíveis. As oportunidades estão divididas por Brasília e outros 28 municípios, espalhadas em 13 Estados. São 1.010 vagas para o Exército, 300 na Aeronáutica e 155 para a Marinha.

De acordo com o ministério, cerca de um quarto das inscritas (8.102) são do Rio de Janeiro. Na sequência do ranking de candidaturas, vêm São Paulo (3.152), Distrito Federal (2.368), Amazonas (2.334) e Pará (2.164).

Após a inscrição, o recrutamento contará com mais quatro etapas: seleção geral, seleção complementar, designação/distribuição e incorporação. Quem permanecer será incorporada no primeiro ou segundo semestre de 2026 (de 2 a 6 de março ou de 3 a 7 de agosto), ocupando a graduação de soldado ou marinheiro-recruta, no caso da Marinha. Essa é a data limite na qual as militares ainda podem manifestar o desejo pela desistência.

O público masculino, por sua vez, totalizou pouco mais de 1 milhão de alistados. A maior fatia veio de São Paulo, com 271.589 inscritos. Antes impedidas de fazer o alistamento ao completar maioridade, as jovens podem, a partir deste ano, de maneira voluntária, demonstrar formalmente o desejo de prestar o serviço militar, obrigatório aos homens ao fazer 18 anos. Até então, as brasileiras só podiam ingressar nas Forças Armadas via concurso para suboficiais e oficiais. São apenas 37 mil mulheres na carreira, ou 10% do efetivo total.

Em janeiro, o Ministério da Defesa informou que as mulheres seguirão para quartéis que já tenham capacidade de recebê-las, com quartos, banheiros e mais políticas adaptadas. Com investimento de R$ 2 milhões no próximo ano, a ideia é inserir ainda equipamentos de identificação facial e mais câmeras de segurança nos alojamentos, a fim de coibir casos de abuso e assédio.

