David e Victoria Beckham põem à venda mansão na França e perdem mais de 5 milhões de dólares

No sul da França, a casa de David e Victoria Beckham pode parecer saída de um conto de fadas, mas acabou se tornando um grande pesadelo. O casal não consegue mais passar tempo suficiente ali e resolveu colocar o lugar à venda. Acontece que, se encontrarem um comprador pelo preço que pediram, eles vão acabar perdendo quase 5,4 milhões de dólares.

Propriedade modernizada.

Comprada, em 2003, por 1,9 milhão de dólares, a casa do século 19 passou por uma reforma extensa de mais 6,5 milhões de dólares nas mãos dos Beckham, que adicionaram uma piscina com borda infinita com vista para o campo, modernizaram a cozinha, que agora se abre para uma sala conectada ao terraço, aumentaram a sala de jantar formal e definiram seis quartos. Atualmente, a casa de mais de 80 mil metros quadrados está à venda por 3,1 milhões de dólares.

Decoração.

Do prédio original ficaram alguns detalhes, como as vigas expostas e os arcos ornamentados. A decoração segue o estilo clássico, com ambientes definidos por meio de cores: nas áreas comuns, o roxo domina as paredes; nos quartos, a base branca se destaca; no banheiro, preto e piso quadriculado foram escolhidos; e, na cozinha, cimento queimado combina com madeira e piso em tom terroso. Além da mansão, o terreno conta com uma capela e uma casa de hóspedes – esta última foi criada a partir de uma casa de fazenda que havia no local.

