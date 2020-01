Baby Sul De Lajeado para o Baby Sul no litoral gaúcho, Ana Laura é a vencedora da semana

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Ana Laura é a Baby Sul da semana. (Foto: O Sul)

Mamães e papais já sabem que nossa equipe está circulando no litoral gaúcho e fotografando as crianças de seis meses a quatro anos incompletos para o concurso Baby Sul. Nesta semana, temos mais uma baby escolhida.

Com apenas um ano e dois meses, a Ana Laura já esbanja muito charme e beleza. A pequena é natural de Lajeado e estava curtindo a praia com sua família em Capão da Canoa quando nossa equipe a encontrou. A mãe, toda orgulhosa, nos contou um pouco sobre a menina. “Ela é bastante brincalhona, ela gosta de brincar sozinha, mas ao mesmo tempo ela solicita bastante a nossa atenção para brincar com ela”, disse Andréa Sandri.

E se você quer que seu filho ou filha tenha a mesma sorte que a Ana Laura, fique atento, pois nossa equipe está circulando pelo litoral norte gaúcho até fevereiro. O seu pequeno também pode levar para casa um troféu Rede Pampa.

