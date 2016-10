De olho na vitória, mas com objetivos diferentes no Brasileirão, Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo na Arena

Está tudo pronto para o clássico Gre-Nal de número 411, que acontece neste domingo (23) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 17h, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como não poderia deixar de ser, Inter e Grêmio jogarão pela vitória, mas com metas diferentes na competição.

Enquanto o Tricolor segue lutando por uma vaga na Libertadores, o Colorado busca ficar de fora da zona de rebaixamento. O Grêmio está na oitava colocação, com 47 pontos, e o Inter ocupa o 16º lugar, com 36 pontos.

Em uma atividade parcialmente fechada, o técnico Renato Portaluppi fez os últimos ajustes para o clássico no sábado. Quando os portões foram abertos, cerca de 5 mil torcedores ocuparam a arquibancada Norte da Arena. O técnico do Grêmio teve privacidade apenas na primeira parte da atividade, que começou às 10h.

Renato não terá o centroavante Henrique Almeida à disposição para o Gre-Nal. Ele apresentou uma inflamação em um dedo do pé direito e iniciou tratamento. Em contrapartida, Negueba volta à escalação do Tricolor após mais de um mês tratando uma lesão no púbis. Os atletas estão concentrados desde sexta-feira à noite. A equipe gremista mais provável para o jogo deve ser: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Ramiro, Maicon e Douglas; Pedro Rocha e Luan.

Já o Inter finalizou a preparação para o clássico 411 na manhã de sábado com portões fechados no Estádio Beira-Rio. Celso Roth optou pela privacidade para ajustar e definir a equipe que entra em campo neste domingo. O desfalque do Inter no jogo é Alex, que está suspenso. Fernando Bob, Nico López, Eduardo, Marquinhos e Ariel, machucados, também não participam do clássico.

A escalação mais provável para o Colorado no jogo de hoje é: Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Ernando e Geferson; Dourado, Anselmo, Ferrareis, Seijas e Valdívia (Sasha); Vitinho.

Arbitragem

A arbitragem do clássico será comandada por Francisco Carlos do Nascimento, de Alagoas. Ele será auxiliado por Alessandro Rocha de Matos (BA) e Bruno Raphael Pires (GO).

Doações

Uma equipe da Defesa Civil Estadual estará neste domingo em pontos nas rampas Leste e Oeste da Arena, recebendo alimentos não perecíveis para auxiliar as pessoas atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul. A coleta será feita das 14h às 17h. As doações serão encaminhadas para a Central de Doações do RS.

Comentários