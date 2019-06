Deborah Secco volta às novelas com personagem inspirada em Claudia Raia

Depois da vilã Karola de “Segundo Sol”, Deborah Secco será uma das protagonistas de “Salve-se Quem Puder”, novela de Daniel Ortiz. A personagem, uma atriz de musical, foi inspirada em Claudia Raia. Bianca Bin e Juliana Paiva viverão as outras duas mocinhas. Elas vão se unir para escapar de bandidos e mais tarde planejarão uma vingança.

Flávia Alessandra também está reservada para a trama, que irá ao ar na faixa das 19h da TV Globo. Ela viverá a mãe de Juliana. A história começará nos anos 1990, com Flávia cruzando a fronteira do México para os EUA e deixando para trás a família. Thiago Fragoso, Felipe Simas e Grace Gianoukas também estarão no elenco da produção. A direção será de Fred Mayrink.

Família

Deborah Secco utilizou suas redes sociais na semana passada para compartilhar um momento fofo do marido, Hugo Moura e da filha do casal, Maria Flor de 3 anos. Em um vídeo postado no Instagram, o ator aparece pintando as unhas da pequena.

“Hoje o papaizinho ensinou uma lição muito valiosa: ‘O importante é você se sentir bem. Você não tem que tentar agradar ninguém!’. Que seu dia seja assim, cheio de palavras de amor e fortalecimento. Como eu amo esse homem!”, escreveu ela. A atriz revelou que é apaixonada pelo baiano pelo jeito com que ele se relaciona tanto com ela quanto a filha.

“Gostava do meu marido, agora o amo, idolatro. Hoje amo o Hugo, meu marido, e amo o Hugo, pai da minha filha. Passei a admirá-lo enormemente mais. Vejo o que ele faz por ela, por mim e pela nossa família. É quase enlouquecedor o amor que sinto por ele, porque é como se fosse a base de tudo que deu certo. Outro dia até falei para ele: ‘não sei se você sabe, mas essa mulher que sou hoje só existe graças a você’. Tudo o que tenho e sou hoje não existiria se não fosse por ele. Ele é o cimento que deu segurança para que a gente construísse tudo isso”, destacou a atriz.

Descanso

Deborah e Hugo Moura aproveitaram o domingo (16) ensolarado para renovar o bronze. No Instagram, a atriz compartilhou um clique em que aparece com o amado em um píer, com o mar ao fundo. Uma foto com cenário paradisíaco!

Recentemente Deborah, que começou a carreira ainda criança, teve uma imagem antiga divulgada pela mãe, Silvia Secco, na noite de sexta-feira (14), e o post chamou a atenção de diversos internautas. Isso porque alguns seguidores de Silvia compararam Deborah com Maria Flor, filha da atriz com o ator Hugo Moura. “Tempo, tempo, tempo…”, postou Silvia. “A própria Maria!!!”, comparou uma moça. “Que gracinha!”, escreveu outra. “Nossa, achei que fosse Maria Flor”, ainda comentou uma terceira.

