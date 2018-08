Decisão judicial retira Concepa da Freeway

Uma decisão judicial, acolhendo pedido da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que reviu a medida que autorizou a Concepa a retomar a concessão da Freeway entre Porto Alegre e Osório, pode ter cometido um lamentável equívoco. A decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região derrubou ontem uma medida anterior de bom senso já que a AGR, Agência Gaúcha de Rodovias, pelo seu histórico nas rodovias que administra, sabidamente não tem condições de prestar com a mesma qualidade os serviços que a Concepa vinha realizando. Os usuários da Freeway dispunham de guincho, ambulância, coleta de lixo, comunicação em emergências, e manutenção permanente da via, o que não estará assegurado no caso da AGR assumir a concessão.

Divaldo: “apesar da Gol”…

Na palestra que fez ontem na Assembleia Legislativa, após receber uma homenagem proposta pelo deputado Pedro Westphalen, o médium e escritor Divaldo Pereira Franco fez uma brincadeira, justificando o atraso na sua chegada: “foram três trocas de aviões, parecendo que a Gol não queria que chegássemos aqui”. Divaldo chegou às 17 horas, depois de encerrado o Grande Expediente solene que lhe prestou uma homenagem em plenário.

Bolsonaro também quer impugnar Lula

O inusitado registro da candidatura de Lula, preso e cumprindo pena, recebeu ontem mais um pedido de impugnação. Desta vez, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, e sua coligação “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” contestaram o pedido de registro de candidatura. Bolsonaro e sua coligação pediram para o TSE reconhecer a inelegibilidade de Lula e rejeitar o seu pedido de registro de candidatura.

A questão da pobreza infantil

Em editorial, o Estadão avalia que “É muito oportuna a pesquisa do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) segundo a qual seis em cada dez crianças e adolescentes brasileiros até 17 anos vivem na pobreza. A vergonhosa estatística, com base em dados de 2015, escancara o tamanho da falácia lulopetista, repetida exaustivamente pelo departamento de agitação e propaganda do PT, segundo a qual no tempo em que Lula da Silva e Dilma Rousseff presidiram o Brasil trinta e tantos milhões de pessoas deixaram de ser miseráveis, por obra e graça do “pai dos pobres” ora recolhido à carceragem da Polícia Federal em Curitiba.”

Deixe seu comentário: