Depois de pressionar a Ford para nÃ£o construir uma fÃ¡brica no MÃ©xico, Donald Trump agora aperta o cerco contra a Toyota

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de importação à Toyota se a companhia levar adiante seus planos de construir uma fábrica no México para exportar carros para o mercado americano. Assim como ele fez com a General Motors, há 2 dias, Trump usou o Twitter para divulgar a ameaça.

“A Toyota Motor disse que construirá uma nova fábrica em Baja, México, para fabricar carros Corolla para os EUA. SEM CHANCE! Construa uma fábrica nos EUA ou pague uma tarifa de importação”, escreveu.

Em novembro, a Toyota comemorou a instalação de uma fábrica de 1 bilhão de dólares em Guanajuato, no centro do México – não em Baja, na fronteira da Califórnia, como apontou Trump. Lá a montadora japonesa planeja produzir o Corolla a partir de 2019, empregando 2 mil trabalhadores. Um porta-voz da Toyota disse que a empresa pretende responder ao tuíte do magnata. (AG)

