Depois de quase seis meses circulando pelo Brasil, biblioteca sobre rodas, BOOK TRUCK, estaciona ao lado da 64ª Feira do livro de Porto Alegre, que acontece entre 01 e 14 de novembro

Durante o período, o projeto disponibilizará para os visitantes, em especial às escolas

públicas, o acesso ao acervo de mais de 500 livros para público adulto, juvenil e infantil, áudio books e braile para deficientes visuais. Além disso, o furgão contém rampa de acesso para cadeirantes, monitores e contadores de histórias que vão alegrar a criançada e incentivar a leitura com o apoio do mascote Bookinho e o teatro de fantoches abordando temas sérios como o bullying e a inclusão.

Entre maio e outubro, o BOOK TRUCK já visitou 14 cidades no Estado do RS, 02 em Santa Catarina e 01 no RJ, beneficiando aproximadamente 40.000 alunos nas escolas públicas, 2.000 idosos de asilos públicos e 10.000 população em geral que frequentam praças públicas nos finais de semana. Depois de participar da Feira do Livro de Porto Alegre 2018 o projeto segue sua rota pra encantar e conquistar novos leitores em SP, MT e GO.

O BOOKTRUCK, cultura para todo o lado, promove a cultura das cidades por onde passa, contrata músicos locais e outras atrações culturais para promover o hábito da leitura para adultos e crianças. Possui uma sala de leitura climatizada em seu interior, com acervo de mais de 500 livros convencionais, áudio livros e exemplares em braile para os visitantes cegos ou com baixa visão. Na área externa, oferece um espaço de convivência para os visitantes e apresenta a cada hora atividades culturais. Dentre as atividades o ator Sergio Alves, do Grupo Pregando Peça, e a bibliotecária Cátia Lindelmann criaram uma maneira diferente de contar histórias utilizando recursos lúdicos ao abordarem os objetivos do projeto que é colocar as pessoas em contato com os livros, incentivar o hábito da leitura e para abordar o bullying, bem como a inclusão, de forma leve e divertida.

Este é um projeto cultural aprovado através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, nesta edição, conta com o patrocínio da UNIMED PORTO ALEGRE. O projeto pretende impactar cerca de 70.000 pessoas, até o final de seu roteiro em 2018, que finaliza em dezembro. Serão 21.000 km, 22 cidades percorridas, em 05 estados nas regiões: sul, sudeste e centro oeste.

No final de sua itinerância o equipamento cultural (furgão) será doado para a Associação dos Amigos do Centro Municipal de Cultura do Rio Grande que, conjuntamente com a Secretária Municipal de Cultura, darão continuidade ao projeto junto à comunidade e às escolas públicas da região do Rio Grande. A criação e desenvolvimento do projeto é da VR.

