Depois de trocar muitos beijos com Grazi Massafera no Rock in Rio, o ator Caio Castro tentou arrancar o celular de um repórter que queria fotografar o novo casal do pedaço

Os atores Caio Castro e Grazi Massafera, que curtiram o segundo dia de Rock in Rio, no último sábado (28), foram vistos pela reportagem do site UOL enquanto assistiam ao show do Foo Fighters, no Palco Mundo. Os dois vivem um romance e procuram manter discrição no relacionamento.

Ao perceberem que estavam sendo filmados, os atores tentaram despistar e saíram apressados em meio à multidão.

Próximo da roda gigante, Castro parou e foi em direção aos repórteres. Ele pediu para não ser incomodado e tentou tirar os celulares das mãos dos jornalistas, alegando invasão de privacidade.

“Paguei meu ingresso. Não sou uma pessoa pública. Estava curtindo o show”, afirmou ele, recusando-se a falar sobre o namoro com Grazi.

Enquanto tentava despistar a imprensa, sempre de mãos dadas com Grazi, Caio foi reconhecido por pessoas que curtiam o festival. Ele chegou a parar e fez uma selfie com um fã.

O casal chegou cedo ao festival e já havia sido visto durante o show do Charlie Brown Jr.

Os dois estavam abraçados e de mãos dadas pelo festival, assistindo ao show no meio do público — usando bonés –, evitando os camarotes e espaços VIP do local.

Segundo a revista Quem, o casal mudou de local constantemente durante a noite, despistando os fotógrafos. Ao serem abordados pela reportagem, Caio pediu que interrompessem a gravação e disse que não queria ser incomodado.

Os rumores sobre o romance entre os dois começou no início de setembro após eles supostamente trocarem beijos na festa de aniversário do apresentador Luciano Huck. Desde então, eles já foram flagrados juntos algumas vezes e inclusive chegaram a passar um final de semana juntos no litoral paulista.

Troca de emojis

Após serem flagrados juntinhos no Rock in Rio, Grazi Massafera e Caio Castro passaram a interagir ainda mais publicamente. No Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que mostra seu copo de bebida com o palco do festival ao fundo. “Vamos de pista? Vamos!”, disse ela, animada, na legenda.

O ator prontamente respondeu à publicação e alvoroçou a web. Um simples emoji com os olhos de coração fez com que os fãs fossem ao delírio. Grazi, na sequência, ainda respondeu da mesma forma.

