Depois do Twitter, página da rapper americana Azealia Banks no Facebook é retirada do ar após briga com brasileiros

Azealia Banks teve sua página no Facebook retirada do ar após brigar com brasileiros por meio da rede social. A rapper americana havia se tornado alvo de críticas na internet depois de ofender os fãs do país em uma publicação na rede social. Ainda não se sabe se a exclusão da página foi feita por Azealia ou pelo site.

A conta do Twitter da rapper já havia sido suspensa na terça-feira (3). Em texto publicado na madrugada de segunda-feira e excluído em seguida, ela dizia ter recebido mensagens racistas e spams enviados por brasileiros, a quem chamou de “anormais do terceiro mundo” que fazem “spam com esse inglês errado”. Nos comentários, seguidores condenaram a postura da artista.

Em um dos posts no Facebook que originaram a polêmica, Azealia Banks escreveu: “Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de vadia negra por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro”, escreveu.

Após ter sido criticada por muitos seguidores do Brasil, ela chegou a responder: “Não sabia que tinha internet na favela”.

No Facebook, a rapper continuou publicando posts irônicos e ofensivos sobre os brasileiros e o idioma do país. Também comemorou sua “capacidade de produzir notícias internacionais no conforto de seu vaso sanitário”.

Em uma das publicações, Azealia afirmou em resposta a um dos seguidores brasileiros que o país tem o maior número de pessoas que publicam insultos racistas em sua página.

“Não ligo de qual país você é. Racismo é racismo. E um monte de meninos brancos de um país com as piores políticas para negros não vão vir aqui me xingar quando não sabem sequer falar a língua com a qual tentam me insultar.”