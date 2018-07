Descubra dez coisas para fazer na sua primeira viagem a Orlando, nos Estados Unidos

Para uma primeira viagem é preciso se programar para não perder os principais atrativos, e planejamento é a palavra-chave numa viagem para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Confira dez atividades imperdíveis para essa experiência, que podem ser feitas por toda a família. Afinal, em Orlando estão grandes parques de diversão, shoppings, museus e restaurantes que encantam a imaginação dos turistas.

1. Visitar o Magic Kingdom e assistir ao show Happily Ever After

O parque principal da Disney realiza, a cada fim de noite, um show de fogos no Castelo da Cinderela. É um espetáculo emocionante que envolve cores, luzes e muita música. Como ele acontece no fechamento do parque, a dica é assisti-lo na Main Street, ficando da metade da rua para trás, facilitando a saída.

2. Tire foto com o Mickey

Pode parecer bobagem para uns, mas é um sonho para outros. Ver o Mickey é como ver a concretização de um plano de muitos anos. É um momento mágico até para os adultos. Para ter uma experiência ainda mais inesquecível, sugerimos que encontre o Mickey em Town Square Theater, no Magic Kingdom.

3. Tire foto com as princesas

Elas são lindas, simpáticas e muito atenciosas. Não perca a chance de encontrar com Ariel, Cinderela, Anna, Elsa, Jasmine, Rapunzel, Merida, entre outras.

4.Veja o Fantasmic show no Disney’s Hollywood Studios

Um dos shows noturnos mais bonitos da Disney (se não o mais bonito). Nele, será possível ver um show de águas dançantes, fogos e todos os personagens, que fazem uma entrada triunfal no fim do espetáculo.

5. Assista ao IllumiNations

Este é um show de luzes, música e fogos do Epcot Center que você precisa assistir, mesmo que não visite o parque durante todo o dia.

6. Jante em algum restaurante temático

Os restaurantes são verdadeiras obras de arte no quesito decoração e ambientação. Um jantar ou, pelo menos, uma visita aeste tipo de restaurante é muito recomendado. São muitas opções. Em Disney Springs há o T-Rex, que retrata a era jurássica, e o Rainforest Café, que representa perfeitamente uma floresta. Há ainda o BubbaGump, no Universal CityWalk, o Hard Rock Café, Planet Hollywood e uma infinidade de outros.

7. Ande na Splash Mountain

A Splash Mountain é uma das mais populares atrações da Disney. Ela fica no parque Magic Kingdom e é obrigatória em qualquer roteiro. Esta é, sem dúvida, a melhor atração do parque para quem gosta de brinquedos mais radicais. Os visitantes são conduzidos a um barquinho em forma de tronco. O percurso é leve, com pequenas quedas que rendem ótimas risadas.

8. Passe uma tarde em Disney Springs

O lugar é incrível e merece pelo menos uma tarde em seu roteiro. São lojas, restaurantes e shows. A maior loja da Disney no mundo, a World of Disney fica por lá

9. Ande nos simuladores 3D dos parques Universal Studios e Islands of Adventure

Nos parques Universal há excelentes simuladores 3D (e 4D) que você precisa conhecer. Os melhores são: The Amazing Adventures of Spider Man, Transformers The Ride, Simpsons, Minion Mayhem e Harry Potter and the Forbidden Journey.

10. Ande numa montanha-russa radical

Os parques da Disney e da Universal Studios oferecem muitas opções de brinquedos, mas as montanhas-russas são especiais. Perca o medo e aproveite para ir numa delas. Na Universal, na Hollywood Rip Ride Rockit os visitantes podem escolher a trilha do passeio que é inteiramente filmado, possibilitando que você compre o vídeo para ter essa lembrança radical.

Deixe seu comentário: