Nesta terça-feira, a partir das 14h, a Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul e a Câmara dos Dirigentes Lojistas divulgarão o Desempenho da Economia em Caxias do Sul no mês de janeiro. A sede da CIC, na Serra Gaúcha, está localizada na rua Ítalo Victor Bersani, 1134, no bairro Jardim América.

