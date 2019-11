A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,6% no trimestre encerrado em outubro, atingindo 12,4 milhões de pessoas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No trimestre encerrado em julho, a taxa estava em 11,8%. Já no mesmo período do ano passado, o índice foi de 11,7%. A população ocupada no País somou 94,1 milhões, o que representa um avanço de 0,5% (mais 470 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior e de 1,6% (mais 1,4 milhão de pessoas) ante o mesmo período de 2018.