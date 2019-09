Desfile de grife de Rihanna contará com apresentação de cantores famosos

Empresária? Sim! Rihanna está preparando um mega desfile para sua linda de maquiagens, grife e marca de lingeries: a Savage Fenty. Ela divulgou a notícia em sua conta oficial do Twitter nesta terça-feira (10). A cantora anunciou ainda os nomes que irão cantar na ocasião: Halsey, Big Sean, DJ Khaled, MIGOS, Fat Joe, A$AP Ferg, Fabolous e Tierra Whack são os artistas confirmados.

O evento será transmitido pelo Prime Video e acontecerá no dia 20 de setembro. Além disso, ainda haverá as participações de Normani, Cara Delevingne, Gigi Hadid, Laverne Cox, Aquaria e muitas outras celebridades do mundo da moda.

#SAVAGEXFENTYSHOW. SEPT 20TH. You have no idea how crazy of a show is coming to @primevideo !! Performances by @djkhaled @halsey @bigsean @Migos @fatjoe @asapferg @myfabolouslife & @TierraWhack… pic.twitter.com/bE63HWMe4n

— Rihanna (@rihanna) September 10, 2019