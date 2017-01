Um apenado fugiu do Presídio Regional de Passo Fundo, no Norte do Estado, na madrugada desta quarta-feira (04). Ele e outros três detentos escalaram um muro com uma corda feita com lençóis após serrarem as grades da cela.

A fuga dos outros apenados foi impedida por agentes da Susepe e brigadianos. A Brigada Militar realiza buscas para recapturar o apenado.

