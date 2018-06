“Deu ruim” a reza

O fato de militantes do PT espalharem a fake news pelas suas redes e sites oficiais irritou boa parte da Igreja no Brasil, onde o ex-presidente Lula da Silva tem perdido o apoio dos padres. O Vaticano desmentiu, através da Nunciatura Apostólica em Brasília, que o Papa Francisco enviou um terço (rosário) de presente ao petista na cadeia. A Igreja já foi uma grande aliada do Lula operário, e agora vai se afastar de vez do petista condenado por corrupção. Nos bastidores da batina, os padres já foram orientados ontem, por informes verbais, a explicarem nas homilias que o Papa pode orar por todos, mas não se mete em assuntos da Justiça.

El loco

Um argentino chamado Juan Gabrois chegou à PF com o terço se anunciado conselheiro de uma ordem do Vaticano – que já foi extinta por não ter aval da Santa Sé.

Sabemos de nada

À Coluna, a assessoria do PT afirmou que só foi informada dessa tentativa de entrega do terço pelo próprio Grabois.

De dentro

Conhecedor da Santa Sé, o advogado Paulo Fernando Melo – que já se reuniu com o Papa – diz que o próprio assinaria documento deste teor. E não enviara um motoqueiro.

Fritura

Aliás, Paulo Fernando, hoje presidente do Patriota no DF, virou a dor de cabeça do PT há anos. Foi dele a primeira ação que tirou Lula do ministério de Dilma Rousseff.

Confessionário

Continua o mistério: é a Polícia Federal quem não quer transferir ou são juízes da Vara de Execução Penal de Curitiba que não pretendem assinar a mudança de Lula da Silva para uma cela comum no complexo penal de Curitiba? Lula não tem diploma acadêmico e assim não tem direito a cela especial, como o quartinho na sede da PF onde fica.

Silêncio

A PF e a Justiça do Paraná já foram questionadas sobre o assunto pela reportagem mês passado, mas não responderam.

Mara na ONU

A deputada federal Mara Gabrilli, que é cadeirante, será uma das novas integrantes do Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência na gestão 2019 – 2022. Concorreu com 21 candidatos e foi eleita com voto de 103 países. Mara é autora da Lei que criou o Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência.

O coroné…

José Queiróz, ex-prefeito de Caruaru e o ‘dono’ do PDT em Pernambuco, botou medo no novato Túlio Gadelha, o namorado da apresentadora Fátima Bernardes. Queiróz barra candidaturas de potenciais nomes no partido para proteger seu filho, o federal Wolney Queiroz, que precisa de votos na dobradinha com o governador Paulo Câmara.

…e o rapazinho

Resultado do frevo doido: Túlio, que pretende concorrer a uma vaga na Câmara Federal pelo PDT, tem medo de ser limado da ajuda do fundo partidário por Queiróz. Falta coragem. O rapaz é militante antigo do PDT.

Quinteto folgado

O comandante do Boeing no voo 1787 Porto Seguro-Brasília teve de sair da cabine para convencer cinco tripulantes caroneiros da GOL a desembarcarem diante do overbooking na segunda à noite. Uma família inteira – que já tinha ficado para trás no domingo com voo cancelado – quase foi retirada do avião por causa do quinteto. Mas embarcou.

Brazucas

Cerca de 250 mil brasileiros já se mudaram para a Flórida, nos Estados Unidos, na última década. Os investimentos cresceram 89%, de acordo com o Consulado do Brasil. Nossos conterrâneos surgem em quarto lugar no ranking de investidores no Estado, segundo a consultoria Visa Franchise.

Valor do passe

Aliás, para os interessados, são necessários aportar de US$ 500 mil a US$ 1 milhão para poder empreender em território norte-americano.

Posse na Ajufe

O juiz Fernando Mendes toma posse hoje na presidência da Associação dos Juízes Federais do Brasil em Brasília, para o Biênio 2018 – 2020.

