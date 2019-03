A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade divulgou nesta sexta-feira (22), Dia Mundial da Água, o relatório referente à balneabilidade para as praias do Lami e de Belém Novo. Os dados indicam que todos os pontos estão próprios para banho. Os resultados são baseados nas últimas cinco análises realizadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos.

