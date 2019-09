Dimed recebe Troféu GPTW em São Paulo

O Grupo Dimed, dono da Panvel Farmácias, recebeu o troféu Great Place to Work, que reconhece empresas com as melhores práticas em gestão de pessoas e melhores ambientes de trabalho no país. Organizada pelo Instituto GPTW, a premiação ocorreu em cerimônia na noite do último dia 16/9, em São Paulo. No total, foram agraciadas 70 empresas brasileiras em sete categorias diferentes.

No ranking apresentado durante o evento, o Grupo Dimed foi premiado no segmento Saúde – Farmácias e Distribuidoras. Esta é a terceira vez em que a companhia gaúcha recebe a premiação. A Diretora de RH, Karin Leitzke, esteve presente na cerimônia representando a empresa. “Valorizamos e acreditamos nas pessoas como diferencial para levar o Grupo Dimed ainda mais longe. A conquista do GPTW confirma isso, reconhecendo novamente nossas iniciativas e resultados alcançados”.

