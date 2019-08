Disney libera teaser de Star Wars: A Ascensão de Skywalker

Disney, Disney e mais Disney. Além dos recentes lançamentos anunciados pela gigante do entretenimento, a companhia divulgou também o teaser de “Star Wars: A Ascensão de Skywalker“. Com data prevista para chegar às telonas em dezembro deste ano, a produção traz novas imagens de Carrie Fisher, a eterna princesa Leia, para homenagear as quatro décadas da franquia.

No vídeo, disponibilizado no canal oficial da franquia no YouTube, podemos ver uma luta entre Rey e Kylo Ren, que duelam em um cenário cheio de pedras e cercado pelo mar. Rey, aliás, é a responsável por encerrar o teaser ao aparecer com um sabre de luz nas mãos. Também ficou curioso? Dê uma conferida no vídeo:

