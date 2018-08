Diversidade de ações na 41ª Expointer marca os 25 anos do SENAR-RS

A fim de estimular iniciativas de inovação no campo e estreitar o relacionamento com o público rural, o SENAR-RS preparou uma diversificada programação para a 41ª Expointer. No ano que completa 25 anos, a Instituição irá promover oficinas e palestras técnicas apresentando parte dos conteúdos que trabalha regularmente em ações pelo Interior do Estado. É o caso do programa “De onde virão os terneiros?”, que chega pela primeira vez à Expointer através da Oficina de Bovinocultura de Corte, espaço com palestras diárias sobre técnicas de manejo de terneiros e expectativas do mercado de produção.

O uso de tecnologias é cada vez maior na pecuária e, por isto, a ultrassonografia será o destaque na Oficina de Ovinos mostrando a importância para diagnóstico de gestação e avaliação de carcaças. No mesmo local, haverá um espaço dedicado ao Planejamento Forrageiro Anual, com apresentação de técnicas para manejo de pasto voltado à alimentação de ovinos e bovinos. Nas palestras, serão abordados pontos como potencialização do uso do solo, espécies ideais para pastagem, alturas de manejo, valores nutricionais e cultivo integrado à pecuária e à lavoura.

Para o público em geral, uma das atrações será o Salão do Empreendedor. Localizado no Pavilhão Internacional, o espaço é uma iniciativa organizada pela Farsul, SENAR-RS e SEBRAE-RS, através do Programa Juntos para Competir. Esta iniciativa ainda conta as parcerias da Fecomércio/SENAC-RS, Fiergs/SENAI-RS e Embrapa. Planejado a partir do conceito “Do Campo à Mesa”, o Salão do Empreendedor pretende esclarecer aos visitantes da Expointer como atuam inúmeras micro e pequenas empresas que compõem as cadeias produtivas de três grandes segmentos do agronegócio gaúcho: vinhos e espumantes, carne e soja.

Para a completa visão de como o Estado se tornou referência nessas três áreas, uma novidade também chega em formato tecnológico: pela primeira vez, estarão no Salão do Empreendedor 15 startups que desenvolvem serviços específicos para a produção rural. Nove delas são ligadas ao Programa Startup Agrotech, lançado em 2018 pelo SEBRAE-RS. As outras já integraram ou ainda estão no Programa StartupRS, iniciado em 2015. O público da feira também contará com a Vitrine da Carne. No local, estará a tradicional estrutura para assistir demonstrações de consultores e mestres em cortes e tipos de carnes. Eles ensinam, ao vivo, e conforme programação, técnicas para obter excelentes experiências de consumo. Por exemplo, a desossa e a apresentação de diferentes cortes e modos de preparo de carnes selecionadas. A Vitrine da Carne é organizada pelo Sistema Farsul.

Deixe seu comentário: