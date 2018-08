Documentário “Mundo da Vida” será exibido no Instituto Goethe, em Porto Alegre

Entrevistas sobre diferentes aspectos da obra do sociólogo judeu austríaco Alfred Schütz estão reunidas no documentário “Mundo da Vida – A Sociologia de Alfred Schütz”. O filme, que será exibido gratuitamente no Instituto Goethe, em Porto Alegre, na quinta-feira (23), mostra a história e a importância dos estudos do autor.

Usando depoimentos de especialistas de vários países, o diretor Hermílio Santos, que é professor de Sociologia na Pucrs, faz um resumo biográfico desse clássico das Ciências Sociais, desde o início da carreira em Viena, onde viveu até pouco antes da anexação da Áustria pelo regime nazista em 1938, até a morte em 1959, em Nova Iorque.

Os entrevistados explicam as influências sobre a literatura dedicada principalmente para o entendimento dos fenômenos sociais a partir do indivíduo e de suas interações na vida cotidiana. O documentário apresenta os conceitos desenvolvidos por Schütz, assim como a aplicação em pesquisas teóricas e empíricas até hoje.

Após a experiência realizando outros dois documentários – Infância Falada (2016) e Intimidade Vigiada (2010) –, Hermílio Santos fez entrevistas e imagens em Viena, Nova Iorque, Tóquio, Buenos Aires, Porto Alegre e São Paulo. O filme, produzido durante dois anos, é falado em sete línguas (alemão, inglês, espanhol, japonês, italiano, francês e português) e será exibido com legendas em português.

O documentário já foi exibido em eventos acadêmicos, como o ISA (International Sociological Association), realizado no mês passado em Toronto, e deve receber legendas em japonês, alemão, inglês, tcheco, finlandês, húngaro, italiano, francês e romeno. Após a exibição no Instituto Goethe, às 19h30min, haverá discussão com o diretor.

O lançamento do documentário coincide com o lançamento, pela Editora Vozes, do livro “A construção significativa do mundo social – Uma introdução à sociologia compreensiva”, de Alfred Schütz, com tradução do alemão de Tomas da Costa e com apresentação e revisão técnica da tradução de Hermílio

Santos.

O teaser do documentário está disponível no link:

