Dois criminosos foram mortos durante uma perseguição policial em Porto Alegre

Dois criminosos morreram, outros dois ficaram feridos e foram detidos e um menor foi apreendido durante perseguição e troca de tiros com a BM (Brigada Militar) no fim da noite de domingo (17), na avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon, na Zona Leste de Porto Alegre.

Os cinco bandidos estavam em um carro roubado quando avistaram uma viatura da BM e iniciaram a fuga, atirando contra os policiais militares. Entre os criminosos alvejados, dois morreram no local e dois foram levados para receber atendimento médico no Hospital de Pronto Socorro, sob custódia policial.

Dois brigadianos tiveram ferimentos leves e passam bem. Alguns bandidos usavam uniformes da Polícia Civil, conforme a BM.

Deixe seu comentário: