Dólar fecha em alta e bate recorde do ano

Os acontecimentos mundiais influenciam ativamente a moeda norte-americana. Nesta quinta-feira (29), o dólar fechou no maior valor do ano: com alta de 0,30%, fechou a R$ 4,1704.

Os motivos são o mercado de olho nas atuações do Banco Central, nas incertezas político-econômicas na Argentina e nos números do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil no 2º trimestre, que mostraram uma alta de 0,4% sobre o trimestre anterior.

Até então, o maior valor atingido havia sido em 13 de setembro de 2018, quando chegou a R$ 4,1952.

Já nessa quarta-feira (28), o dólar havia fechado em R$ 4,1579 com variação de 0,01%.