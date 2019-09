O dólar comercial fechou o dia estável, com queda de 0,09% e cotado a R$ 4,0957 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, também encerrou o dia com queda de 0,14% aos 103.031,50 pontos. Apesar da leve queda, mais cedo o dólar mostrava força contra o real pelo segundo dia seguido, em sessão de maior cautela no exterior, após dados econômicos da China.

