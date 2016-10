Dudu Sperb e Michel Dorfman fazem show de lançamento do CD “So In Love”

No dia 4 de novembro, Dudu Sperb faz o show de lançamento do CD “So In Love”, um registro do espetáculo criado pelo cantor junto com o pianista Michel Dorfman. O show será no StudioClio (José do Patrocínio – 698), às 20h30.

A apresentação traz composições do norte-americano Cole Porter, um dos mais importantes cancionistas da primeira metade do século 20, e obras de alguns de nossos maiores compositores, como Noel Rosa, Chico Buarque, Vinicius de Moraes e Zé Miguel Wisnik.

O CD “So In Love” foi realizado de forma independente. As dezesseis canções que integram o repertório do show foram registradas pela Transcendental Áudio, em Porto Alegre, entre 2014 e 2016.

Duração: 1h30

Ingressos: R$ 60 (até 31 de outubro) e R$ 70 (a partir de 1º de novembro)

Repertório

– Night and day (Cole Porter)

– You’re the top (Cole Porter)

– Easy to love (Cole Porter)

– Último desejo (Noel Rosa)

– It’s de-lovely (Cole Porter)

– Noturno Copacabana (Guinga / Francisco Bosco)

– Miss Otis regrets (Cole Porter)

– Se meu mundo cair (José Miguel Wisnik)

– Anything goes (Cole Porter)

– I love Paris (Cole Porter)

– Povoado das águas (Antonio Villeroy / Gelson Oliveira / Bebeto Alves / Nelson Coelho de Castro)

– So in love (Cole Porter)

– Ev’ry time we say goodbye (Cole Porter)

– Valsa de Eurídice (Vinicius de Moraes)

– Renata Maria (Ivan Lins / Chico Buarque)

– Begin the beguine (Cole Porter)

