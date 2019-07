“É o maior clássico do nosso pais” afirma Rafael Sóbis sobre o GreNal durante coletiva de imprensa

Em coletiva com jornalistas, o atacante do Internacional Rafael Sóbis falou sobre o GreNal 421 que irá ocorrer neste sábado, no Beira Rio, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional é o quinto colocado na tabela com dois pontos de diferença para o Grêmio.

Sobre ser escalado pelo técnico Odair Helmann para o time titular, o atacante falou: “O professor Odair vai optar, pelo Sóbis ou não. Quem entrar, vai ser quem é o melhor que poderia entrar”.

Durante a entrevista, Sóbis ainda falou sobre o rival, Grêmio, e como o time cresceu nos últimos anos. “É um time que sabe tocar bem a bola. A disputa está no mesmo nível”.

No caso de uma vitória do tricolor, o time passa o colorado na pontuação, totalizando 17 pontos. A dupla GreNal ainda se prepara para enfrentar as oitavas de final da Copa Libertadores da América na próxima semana.

A tendência para a partida de sábado é que os técnicos optem por escalar times reservas para o clássico.

