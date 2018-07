Economia da Rússia no Mundial

A Rússia já está desfrutando da imagem internacional positiva que a Copa do Mundo deixou, e de uma alta no orgulho nacional pela organização de um torneio muito elogiado, no qual sua seleção ficou bem acima das péssimas expectativas que existiam sobre ela. Os torcedores de futebol que visitaram a Rússia gastaram US$ 1,5 bilhão durante o torneio de um mês de duração.

