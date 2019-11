Edenilson cita dificuldades de jogo em Itaquera e pede Inter ‘ligado’ para enfrentar o Corinthians

*Valéria Possamai

Na busca pela classificação direta para a Libertadores de 2020, o Inter tem no final de semana confronto direto com o Corinthians, na Arena Itaquera. Somando os mesmos 49 pontos, as duas equipes estão separadas pelos critérios de desempate, onde o colorado tem a vantagem e está à frente, na sétima colocação.

Depois da quebra de jejum de três jogos sem vencer, a vitória no final de semana, contra o Fluminense, soou como alívio, inclusive, pelo momento de críticas por parte da torcida. Em entrevista coletiva, o meio Edenilson comentou sobre o resultado já fazendo observações sobre a partida em São Paulo, no domingo: “Vitória sempre ajuda, até pelo momento por que estávamos passando. Se falava muito da rivalidade em São Paulo. Nós podemos encarar assim também. Mas temos que pensar em jogar futebol e buscar o resultado.”

Sobre a postura do time fora de casa, Edenilson já deixou claro a postura que a equipe precisa ter, diante do grau de dificuldade do enfrentamento: “Todos os jogos são importantes. Mas esse pela tabela é um confronto direto, muito difícil. É um campo muito difícil de jogar. Temos que entrar ligado, focado, respeitar o Corinthians, mas vamos buscar a vitória”,

O grupo de jogadores volta a treinar na manhã desta quarta-feira (13/11), dando sequência à preparação para a partida contra o Timão.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas