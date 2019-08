O governo do Estado lança, nesta sexta-feira (16), às 11h, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, o edital de licitação da PPP (parceria público-privada) da Corsan. A PPP permitirá a contratação de um parceiro privado que investirá na universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgotos na Região Metropolitana de Porto Alegre.

