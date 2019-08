Foi através de um vídeo publicado no Instagram do DJ Alok que fãs e internautas ficaram sabendo do sexo do bebê dele com Romana Novais: um menino. Nas imagens, o casal estoura um balão branco simultaneamente, fazendo então surgir algumas bexigas azuis.

Nos comentários, fãs e famosos vibraram pelo casal, desejando felicidades e saúde para o novo membro da família. “Parabéns, curta esse momento, sua família. Nada mais importante”, escreveu um seguidor.

