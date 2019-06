Em coletiva, Tite faz mistério sobre titulares e pede apoio da torcida

O time do Brasil, que enfrentará o Peru neste sábado (22), ainda é um mistério. O técnico da seleção masculina, Tite, fez mistério sobre o time titular em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21). A única confirmação é a de Fernandinho, que não jogará, por problemas no joelho direito.

Além disso, Tite foi muito questionado sobre as vaias que a seleção vem recebendo da torcida. Ele disse que o time tem que saber lidar com as exigências. “Quando o resultado não vem, não atende as expectativas, é frustrante sim”, afirmou, pedindo o apoio para os próximos jogos: “Que ele [torcedor] traga o carinho, ele vai contribuir muito com o atleta. Para mim já vai contribuir pra caramba”.

Para os jornalistas, o técnico ainda fez elogios ao atacante peruano Guerrero. “A respeito do Guerrero, acaba se tendo laço de amizade e de respeito muito grande. Não gostaria de enfrentá-lo”, assumiu.

Durante a coletiva, o jogador Marquinhos também elogiou Guerrero. “É um grande jogador. Tem estilo de atacante difícil de defender. Vai ser uma boa luta em campo”, assegurou. Segundo o jogador brasileiro, o confronto de amanhã é “decisivo, importante”. O motivo? Se classificar: “Nosso objetivo é a classificação. Temos que buscar a classificação em primeiro lugar”.

