Em entrevista, Milton Nascimento afirma que “música brasileira está uma merda”

O cantor e compositor Milton Nascimento, de 76 anos, fez algumas declarações polêmicas em entrevista concecida à Folha de S. Paulo e publicada neste domingo (22) na coluna de Monica Bergamo. Ele criticou a qualidade da música brasileira atual. “A música brasileira está uma merda. As letras, então… Meu Deus do céu! Uma porcaria”, opinou Milton, que emendou. “Não sei se o pessoal ficou mais burro, se não tem vontade [de cantar] sobre amizade ou algo que seja. Só sabem falar de bebida e a namorada que traiu. Ou do namorado que traiu. Sempre traição”, avaliou.

Entretanto, o cantor cita à colunista alguns nomes da atual geração da música brasileira que considera bom, como Maria Gadú, Tiago Iorc e Criolo. A entrevista repercutiu neste domingo em redes sociais, ficando como o 19º assunto mais debatido no Twitter no Brasil.

Horas depois de publicar uma foto da entrevista em seu perfil oficial no Instagram (@miltonbitucanascimento), a conta do músico fez uma segunda postagem amenizando o título da entrevista e citando outros nomes admiráveis, porém, na sua visão, fora do “mainstream do mercado nacional”.

Leia o post completo:

