Em mais um jogo fora de casa pela Série B, o Inter depende de uma vitória contra o Santa Cruz para voltar ao G-4

Focado no duelo contra o Santa Cruz pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Inter embarcou para Recife (PE) na manhã dessa sexta-feira. A partida está marcada para as 16h30min deste sábado no estádio Arruda, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou pelo site www.radiogrenal.com.br) e também pela TV Pampa/Rede TV.

O Colorado ocupa o quinto lugar na tabela, com 12 pontos, uma posição atrás do adversário, com a mesma contagem porém beneficiado por uma vitória a mais. Caso vença os pernambucanos, a equipe comandada por Guto Ferreira poderá retornar ao G-4, condição fundamental para os planos do clube: no final da competição, somente os quatro primeiros classificados obterão o acesso à Série A.

Preparativos

Antes do embarque, o técnico Guto Ferreira comandou mais uma atividade preparatória na famosa Toca da Raposa, o centro de treinamentos do Cruzeiro em Belo Horizonte (MG), onde o elenco – por questões logísticas – havia permanecido desde a terça-feira, quando empatou em 1 a 1 com o América local.

Já na capital pernambucana, o elenco passou por uma sessão de trabalhos físicos e táticos, encerrando os preparativos. Ambas as atividades da sexta-feira ocorreram com portões fechados ao público e à imprensa.

Os desfalques ficam por conta do meia D’Alessandro e do volante Fabinho, suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo), além do atacante William Pottker, em recuperação por até um mês, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda no início da última partida. O zagueiro Victor Cuesta, também contundido, prossegue no departamento médico.

A lista de relacionados inclui os goleiros Danilo Fernandes, Marcelo Lomba e Daniel, os laterais Ceará, Uendel, Carlinhos e Junio, os zagueiros Léo Ortiz, Danilo Silva, Ernando e Klaus, os volantes Rodrigo Dourado, Edenílson, Charles e Valdemir e os meias Alex Santana e Juan, além dos atacantes Marcelo Cirino, Nico López, Carlos, Roberson, Brenner, Diego e Eduardo Sasha.

Na terça-feira, o compromisso seguinte do Colorado será contra o Paraná Clube, às 21h, em casa, pela nona rodada do certame.

Coletiva

Em entrevista coletiva, Guto Ferreira salientou a necessidade de adaptações na formatação do esquema de jogo do Inter e na própria escalação, que ainda apresenta variações a cada rodada.

“Dentro do nosso pensamento, não há nada fixo, até porque ainda não temos o grupo exatamente como a gente quer”, admitiu. “As adaptações necessárias ao trabalho podem causar mudanças até mesmo no modelo tático. O importante é surpreender e buscar o resultado.”

Ele também voltou a mencionar uma das questões mais controversas desde que chegou a Porto Alegre para substituir Antonio Carlos Zago: a preparação física do time. “Nós temos que trabalhar uma série de situações, não só os desfalques”, ressaltou. “Com uma rotina de jogos, com uma partida em cima da outra, é preciso avaliar como cada atleta está, quantas partidas estão jogando e fazer uma avaliação, até para evitar o que aconteceu com Victor Cuesta e o William Pottker. Abrir mão eventualmente de titulares como eles é melhor do que perdê-los por um mês.”

Ex-jogadores

Depois da passagem de uma comitiva do Grêmio pela 27ª ExpoBento, neste sábado será a vez do Inter marcar presença no Parque de Eventos de Bento Gonçalves para mais uma ação de marketing do clube. A tradicional feira da Serra Gaúcha receberá a visita do ex-ponta-direita Fabiano e dos ex-zagueiros colorados Pinga e Índio.

O ônibus vermelho ficará estacionado no hall de entrada do Pavilhão A do evento, a partir das 10h. Além dos ídolos que fizeram história no Beira-Rio, estarão no local as taças dos dois maiores títulos conquistados pelo Inter, o Mundial da Fifa (2006) e da Copa Libertadores da América (2006/2010). Os torcedores poderão confraternizar, fazer fotos e se associarem ao clube.

