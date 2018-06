Em operação conjunta, a polícia apreendeu um menor de 17 anos que estava trazendo crack para Vacaria

Um menor de 17 anos foi apreendido no final da tarde de sexta-feira (08), no km 43 da BR-116, em uma ação envolvendo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil.

O condutor de um Ford/Ecosport cinza de Vacaria não obedeceu a ordem de parada dos agentes e foi acompanhado pelas viaturas dos policiais por cerca de cinco quilômetros quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um portão de ferro ao acessar uma via secundária. Após a batida, o condutor fugiu do local.

Durante a fuga, os ocupantes da Ecosport arremessaram pela janela um tijolo pesando meio quilo de crack. A droga estava vindo de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, para ser comercializada em Vacaria. O menor acabou apreendido e foi apresentado na delegacia de Vacaria. As buscas ao foragido prosseguem com o apoio da Brigada Militar.

