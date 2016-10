Em prova dramática no GP da Malásia, Hamilton quebra e Ricciardo vence a primeira do ano

O australiano Daniel Ricciardo venceu o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula-1, neste domingo (02), em “dobradinha” da Red Bull com o holandês Max Verstappen, enquanto o alemão Nico Rosberg ficou em terceiro e escapou na liderança, sendo beneficiado com o abandono de Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe na Mercedes.

O inglês, que largou na position, vinha liderando com folga, mas acabou quebrando o motor, na 41ª das 56 voltas da prova. Desta forma, Rosberg aumentou de 8 para 23 pontos sua vantagem sobre o atual bicampeão mundial.

O alemão fez uma grande corrida de recuperação, depois de uma largada desastrosa, na qual rodou na primeira curva, caindo da segunda para a última posição.

Já Ricciardo travou um duelo emocionante com o jovem e impetuoso Verstappen, que completou 19 anos na sexta-feira, e obteve sua primeira vitória da temporada, a quarta na carreira.

Nenhum brasileiro pontuou. Felipe Massa, da Williams, terminou em 13º, a uma volta do australiano, enquanto Felipe Nasr, da Sauber, teve um problema mecânico na 48ª volta. O próximo GP está marcado para o próximo domingo (09), no circuito de Suzuka, no Japão.

