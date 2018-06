Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro após o empate de 0 a 0 contra o Sport-PE, o Inter se prepara para enfrentar o São Paulo, quarto colocado

Menos de 24 horas após empatar em casa contra o Sport-PE em 0 a 0, na manhã desse domingo o grupo do Inter se reapresentou no centro de treinamentos do Parque Gigante, a fim de iniciar os preparativos para o jogo contra o São Paulo, fora de casa, na noite desta terça-feira, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida colocará frente a frente dois postulantes à liderança da competição. Em quinto lugar (15 pontos), o Colorado tem como desafio imediato bater o dono da casa, quarto colocado (16 pontos). No topo da tabela está o Flamengo (20 pontos), seguido pelo vice-líder Cruzeiro e pelo Grêmio na terceira posição.

Na atividade desse domingo, o técnico Odair Hellmann comandou exercícios de dois toques em campo reduzido. Posteriormente, utilizando quase a metade do gramado, os jogadores passaram por uma simulação de jogo. Participaram somente os atletas que não atuaram durante a maior parte do duelo contra os pernambucanos, ao passo que os demais permaneceram em trabalhos regenerativos na academia do clube.

O plantel do Saci deve retomar os treinamentos nesta manhã, antes do embarque para São Paulo. Para o confronto no Morumbi, o meia D’Alessandro volta a estar à disposição, após cumprir quatro jogos de suspensão por ato hostil contra adversários nos confrontos contra Flamengo e Grêmio.

Já o volante Rodrigo Dourado, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Sport-PE, desfalcará a equipe. Um dos cotados para o seu lugar é Gabriel Dias, em um esquema de jogo no qual o atacante William Pottker poderá ficar no banco de reservas.

Nas rodadas seguintes do Brasileirão, o Inter vai encarar o Santos na Vila Belmiro dia 10 (domingo) e o Vasco da Gama em casa no dia 13 (quarta-feira). Em seguida, a equipe entrará no período de recesso das competições devido à Copa do Mundo de 2018, que será realizada de 14 de junho a 15 de julho na Rússia.

