Em um centro de detenção para imigrantes no Texas, 18 brasileiras com filhos foram liberadas

Um caso chamou a atenção do cônsul-geral adjunto do Brasil em Houston, Felipe Santarosa, em uma visita que fez a um centro de detenção para imigrantes na tarde desta sexta-feira (29). A informação era de que no local havia pelo menos 21 mulheres brasileiras, dessa vez acompanhadas por seus filhos, 24 crianças no total. Para sua surpresa, 18 delas já haviam sido liberadas juntamente com os menores. As informações são do jornal O Globo.

As três mulheres que continuam detidas ainda aguardam avaliação sobre sua situação legal. Todas vieram de Governador Valadares e região, em Minas Gerais, e cada uma delas está no local com um filho, com idades entre 5 e 16 anos. As crianças estavam em aula no horário do encontro e não foram ouvidas pelo consulado.

As famílias foram detidas antes da ordem do presidente Donald Trump de que os filhos menores de idade não deveriam mais ser separados dos pais.

“Mesmo tendo sido presas à época em que as crianças ainda estavam sendo separadas dos pais, isso não ocorreu com essas brasileiras que passaram ou que ainda se encontram nesse centro de detenção”, disse Santarosa.

Segundo ele, o próprio funcionário do centro não soube explicar ao certo como isso ocorreu dizendo: “Esta é uma pergunta de um milhão de dólares.”

Um detalhe que pode explicar a situação dessas mulheres é um fato comum que ocorreu entre elas. Todas se apresentaram em algum posto de imigração na fronteira para pedir asilo. Mas, de acordo com o funcionário do centro de detenção, também pode ter havido uma combinação de fatores, incluindo a “boa vontade” da polícia fronteiriça e do ponto de entrada onde elas se apresentaram.

Essas brasileiras costumam ficar nesse centro de 15 a 20 dias – uma decisão da Justiça americana, conhecida como Acordo Flores, de 1997, limita a 20 dias o tempo em que crianças imigrantes podem ficar em um centro de detenção no país, mesmo acompanhadas dos pais.

“Cada caso é avaliado pelos agentes da Imigração no próprio centro e, se a alegação delas for crível e tiverem alguém que fique responsável por elas, são liberadas para responder à ação em liberdade na companhia de seus filhos”, informou Santarosa.

Na próxima sexta-feira, dia 6, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, estará em Chicago para se reunir com funcionários das embaixadas e dos consulados do Brasil nos EUA, Canadá e México, para debater o assunto das crianças brasileiras separadas dos pais, entre outros.

O centro visitado nesta sexta-feira por Santarosa, chamado Karnes County Residential Center está localizado em uma pequena cidade do Texas, que dá nome à instituição e tem cerca de 3 mil habitantes. Construído inicialmente para atender a uma população carcerária de 1.200 detentos, o centro foi modificado em 2014, durante o governo Obama, e passou a receber no máximo 600 mães imigrantes acompanhadas de seus filhos.

Deixe seu comentário: