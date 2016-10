Embaixador da França manifesta interesse em parcerias com o RS

O embaixador francês Laurent Bili esteve na manhã desta sexta-feira (7) no Palácio Piratini, em Porto Alegre, para tratar com o governador José Ivo Sartori sobre novas possibilidades de parcerias. As áreas de educação, cultura e desenvolvimento nortearam a reunião, assim como os setores de inovação e tecnologia.

De acordo com Sartori, o Rio Grande do Sul possui bons investimentos, mas é possível melhorar ainda mais o setor com relações e parcerias. “Ninguém atrai novas iniciativas ou apresenta projetos se não houver um bom relacionamento. Se ninguém dá o primeiro passo, não avançamos”, ressaltou o governador.

Durante o encontro, o embaixador francês também destacou o interesse do seu país na concessão do Aeroporto Internacional Salgado Filho. “É um investimento muito interessante. Sabemos que existem outros países interessados, mas não temos medo da competição. Estamos prontos para uma disputa de qualidade”, afirmou.

Lied Ballet

O embaixador também divulgou o Lied Ballet, que se apresenta pela primeira vez no Brasil. O espetáculo, criado pelo coreógrafo Thomas Lebrun, aborda uma forma de dança livre, que aceita diferentes influências e abre um leque de possibilidades coreográficas.

O balé francês se apresenta na noite desta sexta no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, e tem apoio da Aliança Francesa, Opus Promoções e Ministério da Cultura. A apresentação faz parte da programação do FranceDanse Brasil 2016.

Missão

Entre os próximos dias 17 e 21, o governo do Estado estará em missão na Europa, com a finalidade de mostrar o potencial e as oportunidades do Rio Grande do Sul a outros países. A intenção é atrair investimentos que possam gerar empregos, renda e desenvolvimento ao Estado. A comitiva, liderada pelo governador Sartori, cumpre uma série de agendas políticas e técnicas na Alemanha, França e Itália. Participam da viagem secretários de Estado, parlamentares, dirigentes de entidades setoriais e empresários e representantes de órgãos da imprensa.

