Emergência do Clínicas atende o triplo da capacidade

A Emergência de adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre está sob restrição máxima de atendimentos devido à superlotação. No momento, o local atende 121 pacientes para 41 leitos. Estão sendo usados, no limite máximo, todos os recursos materiais e humanos disponíveis para atender a uma demanda três vezes maior que a capacidade do setor.

