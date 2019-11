Dicas de O Sul Empreendedora lança bolo piscininha para as festas de fim de ano

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

Com ampla variedade de cobertura, os confeitos especiais em estilo granuleux e as frutas vermelhas atraem muita atenção Foto: Divulgação Com ampla variedade de cobertura, os confeitos especiais em estilo granuleux e as frutas vermelhas atraem muita atenção. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Embalada pelo hit do último verão “piscininha, amor, piscininha”, Tizza Cake solidificou ao longo dos últimos meses o bolo piscininha, com quatro variedades de massa: baunilha, cenoura, chocolate e em red velvet.

Os recheios mais solicitados são de brigadeiro e beijinho, mas também o tradicional cheesecake tem destaque entre a clientela. Com ampla variedade de cobertura, os confeitos especiais em estilo granuleux e as frutas vermelhas atraem muita atenção.

Para este natal Tiziana Trindade acredita que “muitos clientes comentaram que estão querendo trocar o conhecido panettone por algo diferente, daí criamos o piscininha. O red velvet com cobertura de geleia de morango e frutas vermelhas é o mais elogiado”, afirma a empreendedora.

Tendo em torno de 24cm de diâmetro e servindo 20 fatias aproximadamente, os valores variam em virtude do recheio ou cobertura. Bolos de cenoura, baunilha ou chocolate guarnecidos de brigadeiro ou beijinho tem o preço de R$: 25,00, já com cobertura de frutas é R$: 35,00. Pedidos de red velvet de cheesecake custam R$: 45,00. As encomendas de natal serão recebidas até 20 de dezembro e pra o ano novo até dia 27 do próximo mês.

SERVIÇO

O que: Tizza Cake lança bolos natalinos

Valores: entre R$: 25,00 a R$: 45,00

Redes Sociais: www.instagram.com/tizzacake e www.facebook.com/tizzacake

Contatos: (51) 993194864 e tizzacake@gmail.com

